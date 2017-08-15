Аэропорт "Одесса" получил нового директора

Новым директором ООО "Международный аэропорт "Одесса" назначен Павел Прусак.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Собрание участников аэропорта на котором было принято соответствующее решение состоялось 15 августа.

Смена руководства состоялась в связи с прекращением контракта с Виталием Портянко, который занимал данную должность с 2013 года.

Портянко продолжит работу на предприятии на должности руководителя по развитию инвестиционных инфраструктурных проектов в аэропорту "Одесса".

"Прусак имеет высшее экономическое и юридическое образование, управленческий опыт в аэропортовом бизнесе, кроме того, он прошел стажировку и повысил квалификацию по программе развития аэропортов при департаменте торговли США", - сообщает пресс-служба.

Экономическая правда