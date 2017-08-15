Аэропорт "Одесса" получил нового директора
Новым директором ООО "Международный аэропорт "Одесса" назначен Павел Прусак.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Собрание участников аэропорта на котором было принято соответствующее решение состоялось 15 августа.
Смена руководства состоялась в связи с прекращением контракта с Виталием Портянко, который занимал данную должность с 2013 года.
Портянко продолжит работу на предприятии на должности руководителя по развитию инвестиционных инфраструктурных проектов в аэропорту "Одесса".
"Прусак имеет высшее экономическое и юридическое образование, управленческий опыт в аэропортовом бизнесе, кроме того, он прошел стажировку и повысил квалификацию по программе развития аэропортов при департаменте торговли США", - сообщает пресс-служба.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.