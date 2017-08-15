lifecell не исключает приобретения других операторов – СЕО

Мобильный оператор lifecell, принадлежащий группе Turkcell, не исключает приобретения в дальнейшем других украинских операторов как фиксированной, так и мобильной связи.

Об этом сообщил главный исполнительный директор оператора Исмет Языджы в ходе встречи с журналистами в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы пришли сюда покупать, а не продавать. Мы верим в будущее украинского рынка. Именно поэтому группа Turkcell планирует дальнейшие инвестиции в него, потому что у нас есть очень позитивные надежды на будущее", - сказал он.



Говоря о своей основной задаче в должности СЕО lifecell Языджы отметил, что ею является трансформация компании в цифрового оператора, переход к полной диджитализации ее сервисов.



"Именно этим я занимался частично в Беларуси и на Кипре", - добавил он.



Как сообщалось, в апреле стало известно, И.Языджы станет новым СЕО оператора вместо Бурака Эрсоя. Ранее он был гендиректором Turkcell на Северном Кипре, главой BeST - дочерней компании Turkcell в Беларуси.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. По состоянию на конец второго квартала 2017 года, активная абонентская база lifecell составляет 8,4 млн пользователей.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.