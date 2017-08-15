Приват24 станет доступен для клиентов других банков
Вторник, 15 августа 2017, 12:55
Приложением для мобильного и онлайн-банкинга Приват24 смогут пользоваться клиенты других банков.
Об этом сообщает Liga.net.
На данный момент приложением Приват24 могут пользоваться только клиенты Приватбанка.
Но, как сообщают в главном офисе компании в Днепре, с октября этого года его откроют для клиентов других банков.
К этому моменту планируется полностью обновить IOS-версию приложения. Обновления для Android выйдет немного позже.
Сейчас у приложения более 9 миллионов пользователей.
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