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Приват24 станет доступен для клиентов других банков

Вторник, 15 августа 2017, 12:55

Приложением для мобильного и онлайн-банкинга Приват24 смогут пользоваться клиенты других банков.

Об этом сообщает Liga.net.

На данный момент приложением Приват24 могут пользоваться только клиенты Приватбанка.

Но, как сообщают в главном офисе компании в Днепре, с октября этого года его откроют для клиентов других банков.

К этому моменту планируется полностью обновить IOS-версию приложения. Обновления для Android выйдет немного позже.

Сейчас у приложения более 9 миллионов пользователей.

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Приватбанк банк
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