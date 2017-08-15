Приват24 станет доступен для клиентов других банков

Приложением для мобильного и онлайн-банкинга Приват24 смогут пользоваться клиенты других банков.

Об этом сообщает Liga.net.

На данный момент приложением Приват24 могут пользоваться только клиенты Приватбанка.

Но, как сообщают в главном офисе компании в Днепре, с октября этого года его откроют для клиентов других банков.

К этому моменту планируется полностью обновить IOS-версию приложения. Обновления для Android выйдет немного позже.

Сейчас у приложения более 9 миллионов пользователей.