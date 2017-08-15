Правительство объяснило, как будет начислять субсидии безработным

Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов.

Об этом говорится на Facebook странице Правительственного портала.

"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое пособие до недавнего времени им оказывалась.

"Это не справедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги. По объему субсидия, скажем, e скромной учительницы, которая тяжелой, напряженной работой зарабатывает деньги и честно платит налоги, может быть меньше, чем у тех, кто не декларирует ни копейки, но при этом потребляет газ, свет и т.д. ", - сообщают в КМУ.

Сообщается, что теперь, зачислением двух прожиточных минимумов - с 1 мая 2017 - 3248 гривен - государство выравнивает социальную справедливость между теми, кто действительно нуждается в поддержке в оплате жилищно-коммунальных услуг, и теми, кто вроде бы не работает, но на какие-то то доходы живет.

"Поэтому если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии из 1 мая 2017 засчитывается не более двух прожиточных минимумов - 3248 гривен", - отмечается в сообщении.

В Кабмине добавляют, что это касается только трудоспособных лиц. В то же время, есть те, кто на самом деле находится в сложных жизненных обстоятельствах. И тогда комиссия будет рассматривать заявления от таких претендентов на субсидию.

"Решение о зачислении 2-х прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким образом государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью", - говорится в сообщении.

Напомним, количество обращений за субсидиями выросла в шесть раз.