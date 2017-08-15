95% заемщиков банков-банкротов не хотят погашать кредиты

Несмотря на то, что отнесение банка к категории неплатежеспособных не прекращает действие кредитных договоров, абсолютное большинство заемщиков - до 95%, просто отказываются обслуживать свои кредиты.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как отмечается, даже те потребители, которые исправно выполняли свои обязательства до ликвидации, после ликвидации перестали их выполнять.

"Возможно, кто-то думает: "при ликвидации банка о заемщике забудут, а долги спишутся". Это не так! Все, кто брал кредиты, должны их возвращать. Ведь это - активы банка, и средства, полученные от их погашения, направляются на удовлетворение требований кредиторов", - сказала заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

В Фонде гарантирования призвали заемщиков погашать свои кредиты.