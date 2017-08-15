НБУ установил официальный курс гривны на вторник
Вторник, 15 августа 2017, 10:03
Национальный банк повысил официальный курс гривны к доллару на 15 августа на 6 копеек и установил его на уровне 25,63 гривны за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривны за евро.
За 10 российских рублей дают 4,2861 гривны.
Напомним, в понедельник, 14 августа, котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 составляли 25,62-25,63 гривны за доллар.
Экономическая правда
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