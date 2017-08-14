Итальянская авиакомпания откроет из Львова 6 рейсов

С сентября из аэропорта Львов откроются рейсы в Милан, с декабря - в Венецию и Неаполь.

Об этом в понедельник, 14 августа, во время аппаратного совещания во Львовской облгосадминистрации сообщила директор

аэропорта Татьяна Романовская, передает ЦТС со ссылкой на Львовский портал.

По ее словам, уже на этой неделе итальянская авиакомпания объявит о новых рейсах из Львова.

"Поскольку лоукосты не смогли на Италию и Испанию открыть рейсы, то мы нашли новую итальянскую компанию, которая уже на днях объявит, что 22 сентября из Львова будет новый рейс на Милан по пятницам и воскресеньям", - сообщила она и добавила, что впоследствии компания планирует запустить рейс и по вторникам.

Кроме того, с декабря итальянская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венецию и Неаполь, а в летнем сезоне перевозок 2018 года - до Сардинии, Вероны и Пармы.

Название компании не сообщается, но есть предположения, что речь может идти об авиакомпании Ernest Airlines.

Ранее аэропорт Львов сообщал, что хотел бы привлечь ирландскую авиакомпанию "Aer Lingus" для бюджетных перелетов на дальнемагистральных рейсах.