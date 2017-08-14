В Европе выросли спотовые цены на газ

С 3 августа цены на природный газ на европейских биржевых площадках повысились на 7%, превысив 200 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает Liga.net.

На немецком газовом хабе NCG месячные фьючерсы за неделю - с 3 по 11 августа - выросли на 7,1% - с 187,6 долларов до 201 доллара за тыс кубометров.

Котировки голландского хаба TTF по месячным контрактам за неделю повысились на 7,4% или около 13,7 доллара за тыс кубометров и 11 августа торговались на уровне 199,4 доллара за тыс кубометров.

На ближайшей к Украине площадке CEGH (Австрия) спотовый газ стоит сейчас 201 доллар за тыс кубометров, тогда как неделю назад котировки не превышали 191 доллар.

Рост котировок ведет к прямому повышению цен на импортный газ для Украины. При нынешних котировках с учетом транспортировки и других расходов газ на границе будет стоить около 225-230 долларов за тыс кубометров. В июле средняя цена импорта газа, по данным МЭРТ, составляла 5566,2 гривен или 214,5 долларов за тыс кубометров.

Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".