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Экономика Украины возросла на на 2,4% во втором квартале

Понедельник, 14 августа 2017, 15:55

Во втором квартале реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как сообщается, реальный ВВП во II квартале 2017 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению со II кварталом 2016 года - увеличился на 2,4%.

Напомним, за период января-июня 2017 ВВП вырос на 2,5%.

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ВВП
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