Приватбанк стал лидером по оттоку валютных депозитов, а Сбербанк — гривневых.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на отчетность НБУ.

Как отмечается, по итогам первого полугодия объем валютных депозитов населения в абсолютном измерении наиболее существенно сократился в Приватбанке (-124,3 млн долл) Сбербанке (-69,4 млн долл) ВТБ Банке (-25,3 млн долл) Проминвестбанке (-21,1 млн долл) Укрсоцбанке (-16,4 млн долл).

В то же время объем гривневых вкладов населения в январе-июне существенным уменьшился в Сбербанке (-509,4 млн грн); ВТБ Банка (-301,9 млн грн); Проминвестбанка (-282,3 млн грн); Укрэксимбанка (-107,6 млн грн); Идея Банка (-96,5 млн грн).