В ОАЭ создали правила дорожного движения для беспилотных авто

Власти Объединенных Арабских Эмират подготовили перечень правил и требований, которые затрагивают передвижение по дорогам страны беспилотных транспортных средств.

Об этом пишет "Прайм".

Помимо этого правительство ОАЭ описало в правилах обязанности производителей беспилотных авто и их владельцев.

Как заявил генеральный директор Управления по стандартизации и метрологии (Esma) ОАЭ Абдулла Абдул Кадер Аль Маэни, новые разработанные стандарты направлены главным образом на усиление конкурентоспособности страны в мире.

Отмечается также, что в ноябре должна состояться конференция, посвященная привлечению главных мировых автоконцернов и разработчиков новых видов транспорта, которую проведет федеральный орган ОАЭ.

Американская компания Tesla, которая является одним из лидеров в разработках беспилотных авто и электрокаров, планирует уже в конце года продемонстрировать полностью автономные машины, заявлял ранее создатель и глава компании Илон Маск.

В июле текущего года компанией был открыт шоу-рум в Дубае, начальная стоимость машин Tesla в ОАЭ можно купить за 280 тысяч дихрамов, что эквивалентно 76 тысячам долларов.