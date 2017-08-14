Во Львове построят новую объездную дорогу на Польшу
Государственное агентство автомобильных дорог Украины согласовало техническое задание на разработку проектной документации для строительства Северной объездной автомобильной дороги г. Львов.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".
Как отмечается, в ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектной документации на строительство этой дороги.
"Северная объездная дорога г. Львов сочетает международную трассу М-06/Е-40 и национальную Н-17 Львов-Луцк с международными трассами М-09, М-10, М-11, которые обеспечивают сообщение между Украиной и Польшей", - сообщает пресс-служба.
Протяженность новой объездной дороги составит 24 км. Дорога будет иметь 4 полосы движения - по две в каждую сторону.
На дороге предусмотрено строительство трех эстакад из железобетонных конструкций длиной, соответственно, 191 м, 551 м и 332 м.
"Для обеспечения миграции животных будет построено биопереход в виде конструкции из металлических гофрированных элементов", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Укравтодор проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь.
Как известно, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.