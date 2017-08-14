Во Львове построят новую объездную дорогу на Польшу

Государственное агентство автомобильных дорог Украины согласовало техническое задание на разработку проектной документации для строительства Северной объездной автомобильной дороги г. Львов.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

Как отмечается, в ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектной документации на строительство этой дороги.

"Северная объездная дорога г. Львов сочетает международную трассу М-06/Е-40 и национальную Н-17 Львов-Луцк с международными трассами М-09, М-10, М-11, которые обеспечивают сообщение между Украиной и Польшей", - сообщает пресс-служба.

Протяженность новой объездной дороги составит 24 км. Дорога будет иметь 4 полосы движения - по две в каждую сторону.

На дороге предусмотрено строительство трех эстакад из железобетонных конструкций длиной, соответственно, 191 м, 551 м и 332 м.

"Для обеспечения миграции животных будет построено биопереход в виде конструкции из металлических гофрированных элементов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Укравтодор проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь.

Как известно, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Экономическая правда