Аэропорт Львов может получить прямое авиасообщение с Гданьском с помощью польской авиакомпании LOT.

Об этом заявил глава аэропорта Гданьск Томаш Клосковски, передает Аvianews.

"Разговаривали с LOT, которая концентрируется в основном на развитии сети маршрутов из Варшавы, но очень внимательно присматривается к трассам из Быдгоща и Познани во Львов. Если там будут хорошие показатели, то они были бы очень заинтересованы открыть такие рейсы из Гданьска", - рассказал Клосковски.

Сейчас LOT летает из Львова в Быдгощ два раза в неделю и совершает рейсы Львов-Варшава несколько раз в день.

В 2016 году МАУ несколько месяцев летала из Ивано-Франковска в Гданьск, однако прекратила полеты.

"Решение об отмене рейса было принято коммерческим комплексом авиакомпании МАУ на основании анализа экономики этого рейса. На такое решение повлияло также то обстоятельство, что рейсы в Гданьск начала выполнять еще одна авиакомпания-лоукостер", - прокомментировали тогда ситуацию в пресс-службе МАУ.

Со 2 августа 2016 года прямые рейсы между Киевом и Гданьском выполняет венгерский лоукостер Wizz Air. С 13 апреля 2017 года бюджетник начал летать между Львовом и Вроцлавом.