НАБУ расследует преступлений на 87 миллиардов гривен
По состоянию на 31 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют расследование 389 уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Согласно сообщению, совокупный размер предмета преступления в указанных расследованиях составляет более 87 млрд гривен.
"В течение месяца семи лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
Общее количество подозрений по состоянию на конец июля составило 225, в отношении 125 лиц составлены обвинительные акты.
"По материалам расследований по состоянию на конец июля 2017 года в суд направлено 81 дело", - сообщает НАБУ.
Как сообщалось, с 1 января по 30 июня этого года Национальное антикоррупционное бюро получило 411 жалоб на своих сотрудников.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.