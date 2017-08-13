НАБУ расследует преступлений на 87 миллиардов гривен

По состоянию на 31 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют расследование 389 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, совокупный размер предмета преступления в указанных расследованиях составляет более 87 млрд гривен.

"В течение месяца семи лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Общее количество подозрений по состоянию на конец июля составило 225, в отношении 125 лиц составлены обвинительные акты.

"По материалам расследований по состоянию на конец июля 2017 года в суд направлено 81 дело", - сообщает НАБУ.

Как сообщалось, с 1 января по 30 июня этого года Национальное антикоррупционное бюро получило 411 жалоб на своих сотрудников.

Экономическая правда