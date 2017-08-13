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Цукерберг запустил в Китае "тайное приложение" Facebook - NYT

Воскресенье, 13 августа 2017, 14:01

Основатель Facebook Марк Цукерберг в обход запретов запустил в Китае приложение для обмена фотографиями, которое не носит оригинальное имя популярной соцсети.

Об этом The New York Times сообщил близкий к компании источник.

К такому шагу компанию побудило то, что Facebook и многие его приложения заблокированы в Китае на протяжении многих лет.

Приложение называется Colorful Balloons, оно похоже на Facebook's Moments. Авторизация в Colorful Balloons происходит через крупнейшую в Китае соцсеть WeChat.

Приложение выпущено без каких-либо намеков, что социальная сеть связана с Facebook.

Разработчиком указана компания Youge Internet Technology, что никоим образом не сообщает о связях с Facebook. Фирма зарегистрирована в Пекине.

В самом Facebook не стали официально подтверждать свою причастность к приложению, однако компания подтвердила свою заинтересованность в выходе на китайский рынок, пишет Укринформ.

Недавно Китай заблокировал последнее не запрещенное приложение Facebook. WhatsApp был последним приложением компании Facebook, не запрещенным на территории Китая; Instagram заблокировали в стране в 2014 году, Фейсбук - в 2009-м.

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Facebook Китай
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