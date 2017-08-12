Нацбанк опустил официальный курс гривни к евро
Суббота, 12 августа 2017, 11:00
Национальный банк снизил официальный курс гривни к евро на 14 августа на 9 копеек и установил его на уровне 30,23 за евро.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 25,69 гривни за доллар.
За 10 российских рублей дают 4,2693 гривни.
Напомним, 11 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,67-25,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
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