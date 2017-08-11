Uber добавил в приложение чат, который заменит SMS

Онлайн-сервис по заказу такси Uber добавил в свои приложения встроенный чат, который заменит SMS.

Об этом сообщает TechCrunch.

Как сообщается, этот чат позволит водителям и пассажирам общаться напрямую после подтверждения поездки.

Пассажир сможет видеть имя водителя, марку машины и ее номерной знак. Также пассажир сможет отслеживать, когда сообщение было доставлено и прочитано.

Водителю приложение будет читать сообщение вслух.

У водителей также будет возможность инициировать чат, но только при полной остановке автомобиля.

Менеджера по продукту Uber Джереми Лермитт отмечает, что новая функция появилась из-за недостаточной функциональности SMS-сообщений, и потому, что такой способ общения не предусматривает защиту персональных данных водителя и пассажира.