Uber добавил в приложение чат, который заменит SMS
Онлайн-сервис по заказу такси Uber добавил в свои приложения встроенный чат, который заменит SMS.
Об этом сообщает TechCrunch.
Как сообщается, этот чат позволит водителям и пассажирам общаться напрямую после подтверждения поездки.
Пассажир сможет видеть имя водителя, марку машины и ее номерной знак. Также пассажир сможет отслеживать, когда сообщение было доставлено и прочитано.
Водителю приложение будет читать сообщение вслух.
У водителей также будет возможность инициировать чат, но только при полной остановке автомобиля.
Менеджера по продукту Uber Джереми Лермитт отмечает, что новая функция появилась из-за недостаточной функциональности SMS-сообщений, и потому, что такой способ общения не предусматривает защиту персональных данных водителя и пассажира.
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