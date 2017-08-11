Российская компания монопольно поставляет топливо для "ЛНР" и "ДНР

Внешнеэкономическое объединение Промсырьеимпорт, принадлежащее Министерству энергетики Российской Федерации, является монопольным поставщиком топлива на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в расследовании LIGA.net.

В 2016 году Промсырьеимпорт поставила в оккупированные районы Донбасса более 200 тысяч тонн бензинов, дизельного топлива и моторных масел на сумму 116 млн долларов. Это 86% всех поставок горюче-смазочных материалов в ОРДЛО и 100% всего моторного топлива (кроме сжиженного газа). В первом полугодии 2017-го Промсырьеимпорт поставил 93 тысячи тонн на сумму 64 млн долларов.





Промсырьеимпорт относится к так называемым специальным внешнеэкономическим организациям. Компания занимается исполнением внешнеэкономических соглашений, импортно-экспортными операциями на основе специальных решений правительства РФ, в частности, за счет государственных валютных резервов.

Компания поставляет в ОРДЛО нефтепродукты в режиме специального экспорта, то есть без уплаты таможенных пошлин. В июле этого года экспортная пошлина на бензины и дизельное топливо составляла в России 24,2 дол/т. Несмотря на льготы, бензин и дизельное топливо в "ДНР" и "ЛНР" стоят дороже, чем в Ростовской области, в среднем на 5-15 руб/л.

Промсырьеимпорт закупает все нефтепродукты для сепаратистских республик у нефтеперерабатывающих заводов Башнефти, принадлежащей Роснефти. Осенью 2016 года СНБО внес Башнефть в санкционный список.