Минэнергоугля отказало ввести новый налог на угольную промышленность

Министерство энергетики и угольной промышленности отказало НКРЭКУ ввести новый налог на угольную промышленность, но согласилось осуществлять расчет рентной платы исходя из суммы выручки от реализации.

Об этом говорится в ответе Минэнергоугля НКРЭКУ, которую предоставил Экономической правде эксперт по вопросам противодействия коррупции центра "Эйдос" Глеб Каневский.

"На сегодняшний день в Украине база налогообложения рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых определяется по наибольшей из следующих величин: по фактическим ценам реализации соответствующего вида товарной продукции горного предприятия - добытого полезного ископаемого (минерального сырья) или расчетной стоимости соответствующего вида товарной продукции соответствующего предприятия, кроме угледобывающей сырья", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время наибольшей является величина по понесенным расходам, которая примерно вдвое превышает величину по фактическим ценам реализации.

Министерство энергетики и угольной промышленности считает неуместным введение нового вида налога для предприятий угольной промышленности, так как налоговая нагрузка на сегодняшний день является достаточно высоким, а средств полученных от реализации угольной продукции не хватает для оплаты уже начисленных налоговых обязательств в полном объеме.

В то же время Министерство не возражает против предложения НКРЕКП гармонизировать налоговое законодательство в соответствии с мировой практикой, а именно производить расчет рентной платы исходя из суммы выручки от реализации.

Минэнергоугля постановило признать базу рентной платой по фактическим ценам реализации в соответствии вида товарной продукции, а способ определения рентной платы по расчетной стоимости исключить из Налогового кодекса.

Экономическая правда