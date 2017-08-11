Украина - "в хвосте" мирового рейтинга скорости интернета

Украина занимает 109 место в мировом рейтинге скорости интернета Global Index, который опубликовал сервис Speedtest.

Об этом пишет Укринформ.

Показатели мобильного и фиксированного широкополосного интернета проанализировали в 122 странах.

По данным Speedtest , средняя скорость украинского мобильного интернета при скачивании составляет 8,46 мегабит в секунду и 2,39 мегабит при загрузке.

Показатели широкополосного интернета позволило Украине занять 39 место с показателями 34,2 мегабит в секунду при скачивании и 33,64 при загрузке.

Лидерами в категории мобильного интернета являются Норвегия, Нидерланды и Венгрия. В категории фиксированного широкополосного интернета - Сингапур, Южная Корея и Гонконг.