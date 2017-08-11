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Омелян анонсировал серию увольнений на "Укрзализныце"

Пятница, 11 августа 2017, 12:50

Увольнения на "Укрзализныце" должны касаться минимум второго уровня, то есть, увольнению подлежат заместители и руководители структурных подразделений.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это не только мое требование, это озвучил премьер-министр еще месяц назад, и я думаю, что это будет выполнено на следующей неделе. Потому что проблема не в Балчуне. Он был красивым фронтменом", - заявил министр.

Омелян считает, что кадровые "чистки" должны касаться минимум второго уровня, то есть, увольнению подлежат заместители и руководители структурных подразделений.

Министр также отметил, что коррупция на предприятии только увеличилась. Он считает, что "Укрзализныця" должна быть возвращена в Министерство инфраструктуры.

"Потому что Министерство экономики не имеет ни компетенции, ни соответствующих подразделений, ни видения, как развивать компанию. Следующий этап - это создание независимых наблюдательных советов, которые, собственно, и имеют все права на владение компанией, и тогда уже совершенно неважно, это Министерство экономического развития, а Министерство инфраструктуры занимается железной дорогой", - считает он.

Как сообщалось, 9 августа правительство выбрало вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте на ЭП.

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Укрзализныця Омелян Кабмин
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