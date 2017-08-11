Украинские пользователи жалуются на сбой в работе PayPal — уже несколько дней при попытке перевести деньги с украинского аккаунта на, например, американский, сервис сообщает о проблеме и предлагает обратиться в саппорт.

Об этом пишет Ain.ua.

Однако там помочь украинцам тоже не могут — в службе поддержки PayPal отвечают, что знают о проблеме, однако ни причин, ни сроков ее решения не сообщают.

При этом с осуществлением платежей за товары или услуги на американских торговых площадках проблем у украинских пользователей не возникает — блокируются только прямые денежные переводы с украинских аккаунтов на иностранные.

Насколько массовый характер носит проблема, точно не известно, однако в PayPal сообщили о сотнях аналогичных заявок из Украины. Специалисты компании занимаются изучением проблемы, однако точных сроков ее устранения не сообщают. Пока украинцам рекомендуют отправлять переводы через банк.

Напомним, PayPal работает в Украине лишь частично: можно отправлять платежи из Украины, но нельзя принимать из-за рубежа. В компании неоднократно заявляли, что в нашей стране расширение функционала пока не рассматривают.