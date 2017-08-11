На "Укрзализныце" ежегодно воруют до 15 миллиардов - Омелян

С "Укрзализныци" воруют от 10 до 15 млрд гривен ежегодно, даже в нынешнем состоянии.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр сравнил "Укрзализныцю" во времена руководства ею Георгия Кирпы и современным состоянием.

"Мы говорим о разных моделях управления. Во времена Кирпы была жесткая вертикаль, от самой политической верхушки до последнего проводника или железнодорожника. В этом случае, к сожалению, мы можем о таком только мечтать. С другой стороны, из моего общения с железнодорожниками, которые всю жизнь работают на УЗ, железная дорога в таком состоянии не была никогда. Это в плохом состоянии, имеется в виду", - отметил Омелян.

Он также отметил, что неоднократно поднимал вопрос о влиянии на деятельность Укрзализныци.

"У нас есть безусловное влияние как депутатов, так и "бизнес-партнеров" условных, так называемых железной дороги, а также криминалитета, которые непосредственно влияют как на закупки, так и на перевозку и поставки", - сказал Омелян.

"В случае "Укрзализныци" у нас всегда есть серьезный вызов, и я благодарен премьер-министру, что было принято наконец правильное решение об увольнении руководителя этой компании и о безотлагательном проведении конкурса по новому главе", - отметил министр.

Он отметил, что потенциал "Укрзализныци" огромный, который можно применить, когда будет разрублен "гордиев узел" с ее реформированием.

"По моим подсчетам, из этой компании крадется от 10-ти до 15-ти миллиардов гривен ежегодно, даже в этом состоянии. Эти деньги должны быть направлены не в карманы отдельных людей, а на модернизацию, на обновление компании", - отметил Омелян.

Как сообщалось, 9 августа правительство выбрало вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте на ЭП.