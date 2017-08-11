Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Пятница, 11 августа 2017, 09:25

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 августа на 4 копейки и установил его на уровне 25,69 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,14 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2871 гривни.

Напомним, 10 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,67-25,68 гривни за доллар.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

НБУ гривня
Материалы по теме
Нежелательные клиенты: почему украинцам сложно инвестировать за рубеж 11 августа 2017, 09:00
Нацбанк предлагает упростить валютное регулирование 10 августа 2017, 11:50
В Украине стало больше денег - НБУ 10 августа 2017, 10:06
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте