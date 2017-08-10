В Киеве обнаружили подпольную фабрику Bitcoin

Правоохранители обнаружили на территории ГП "Лечебно-оздоровительный "ИЭС им. Патона" 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства.

Об этом говорится в постановлении №759/11642/17 от 4 августа Святошинского районного суда Киева, передает Delo.ua.

Вероятно, речь о бассейне "Лечебно-восстановительного центра ИЭС им. Патона" (ЛВЦ), который расположен в Киеве по адресу ул. Ракетная, 24-а.

В постановлении суда говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

Следователи отмечают, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещены согласно ч. 2 ст. 32 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

В документе также отмечается, что эти процессы нарушают требования Законов Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", статью 9 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", согласно которой платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры вправе осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации путем внесения сведений о них в Реестр.

Следователь отметил, что для реализации преступного умысла в неработающем бассейне ЛВЦ были размещены 200 единиц компьютерного оборудования, так называемые, "Майнеры". При этом никаких договоров не было заключено, так как упомянутой выше группе содействовали должностные лица Лечебно-восстановительного центра.

"В дальнейшем полученная криптовалюта используется как средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и других банковских документов", — акцентируется в постановлении суда.

Отмечается, что суд разрешил Нацполиции провести осмотр по адресу бассейна "Лечебно-восстановительного центра ИЭС им. Патона" с целью розыска и изъятия вещей и документов, связанных с генерацией Bitcoin.

Напомним, курс Bitcoin продолжает бить рекорды, цена превысила 3500 долларов.