Глава "Укравтодора" получил 900% надбавки к зарплате

Министерство инфраструктуры согласовало установление надбавки к заработной плате и. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака за работу в январе-феврале 2017 года в размере 900%.

Об этом говорится в письме Мининфраструктуры к "Укравтодору", которое обнародовал на своей странице в Facebook журналист Сергей Мальнев.

"Министерство инфраструктуры согласовывает установление и. о. председателя "Укравтодора" по результатам работы в январе-феврале 2017 года надбавки за интенсивность труда в размере 300% должностного оклада, надбавки за выполнение особо важной работы в размере 300% должностного оклада, премии в размере 300% должностного оклада", - говорится в письме.

Комментируя соответствующую новость на одном из телеканалов, министр Владимир Омелян подтвердил, что в случае с зарплатой председателя "Укравтодора" используется система надбавок.

"Министерство инфраструктуры с начала 2015 года выступило с инициативой рыночных зарплат для руководителей крупнейших госпредприятий Украины. В случае "Укравтодора", который является государственной службой, у нас нет возможности установить рыночные механизмы поэтому мы пошли путем надбавок", - сказал Омелян.

"Я считаю, что Новак - абсолютно качественный человек на своем посту. Он получает достаточно низкую зарплату, если сравнить с теми объемами ответственности, которые он имеет, и финансированием "Укравтодора" в последние годы", - заявил министр.

По его словам, рыночная зарплата - один из первых предохранителей для того, чтобы люди думали о работе, а не о левых доходах.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста относительно фактического размера зарплаты Новака, Омелян сказал: "С моей стороны будет некорректно комментировать, он должен сам сказать. Но я хочу обратить внимание на то, что те цифры, которые вы называли (надбавка к зарплате в размере 900% - ЭП), в разы меньше зарплат руководителей госпредприятий с гораздо меньшей ответственностью".

На вопрос, подтверждает ли Омелян повышение зарплаты Новака на 900%, министр отметил: "Я подтверждаю, что у него зарплата действительно выше, чем по руководителям государственных агентств, но это было политическое решение, которое было принято Кабинетом министров, и это было одно из его условий трудоустройства в Украине".

Сейчас официальной информации об уровне зарплаты (без учета надбавок - ЭП) руководителя "Укравтодора" нет.

Однако известно, что среднемесячная зарплата предыдущего руководителя агентства Андрея Батышева была на уровне 6,39 тысяч гривен.

Как известно, бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак стал и.о. председателя "Укравтодора" в октябре прошлого года.

Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Экономическая правда