Facebook представив потенциального конкурента YouTube

Facebook представила обновленную ленту для видео Facebook Watch в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, крупнейшая соцсеть мира предлагает подписку на контент ведущих вещательных и спортивных организаций и контент, произведенный на ее собственные средства.

С четверга новая функция доступна лишь ограниченному числу пользователей в США, пишет TechCrunch, но со временем она будет развернута на общемировом уровне.

"Просмотр видео не обязательно должен быть пассивным", - написал в своем блоге основатель сети Марк Цукерберг.

Как отмечают эксперты, Facebook намерена конкурировать с видеохостингом YouTube, корпорацией Disney, которая также решила выйти в этот сегмент, и традиционными телеканалами.

Отдельная лента для видео в Facebook была запущена в Америке в прошлом году, но до сих пор в основном в нее попадали небольшие любительские ролики или короткие новостные клипы, отмечает BBC.

Некоторые видеопрограммы будут длиться более 10 минут - гораздо больше, чем сейчас люди смотрят видеоролики в соцсети.

По словам продакт-менеджера Facebook Дэниэла Денкера, пользователям нравится случайно набредать на видеоролик в их ленте, но им также по душе и отдельная лента для просмотра видео.

Вкладка Watch будет персонализированной для каждого пользователя: прежде всего в нее попадут программы, которые нравятся друзьям.

Оставлять комментарии и общаться с друзьями можно как в процессе просмотра, так и после. Также Facebook предлагает создавать сообщества по интересам для просмотра видео.

Рынок интернет-видео может стать для Facebook дополнительными источником дохода. Пока эксклюзивные партнеры Facebook будут получать 55% прибыли от рекламных вставок, остальное отойдет соцсети.

По данным СМИ, Facebook уже заключила контракты с компаниями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media и другими, которые ориентируются на аудиторию в возрасте 30-40 лет - так называемых "миллениалов".

Facebook уже подготовил для нового сервиса видеопередачи канала National Geographic, видеоролики женской национальной баскетбольной ассоциации, матчи американской бейсбольной лиги и шоу для родителей от компании Time Inc.