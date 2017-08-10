Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 августа на 1 копеек и установил его на уровне 25,73 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2902 гривни.

Напомним, 9 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,72-25,73 гривни за доллар.

Экономическая правда