"Нафтогаз" обвинил Минэнергоугля в срыве переговоров по китайскому кредиту

Позиция Министерства энергетики и угольной промышленности делает невозможной дальнейшую работу НАК "Нафтогаз Украины" в рамках кредитного проекта с Государственным банком развития Китая.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Согласно сообщению пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности от 21 июля, министерство завершило проведение государственной экспертизы инвестиционного проекта НАК "Нафтогаз Украины" в рамках кредита Государственного банка развития КНР в сумме около 265 млн долларов и приняло решение о предоставлении негативного заключения", - заявили в Нафтогазе.

"Это решение делает невозможной дальнейшую работу в рамках кредитного договора с ГБР КНР", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что "Нафтогаз" до сих пор не получил официального ответа от Минэнергоугля, которое рассматривает представление с февраля 2017 года.

"1 августа истекает предельный срок, установленный ГБР КНР для подачи полного пакета документов по привлечению финансирования для реализации проекта модернизации бурового оборудования для наращивания добычи газа в Украине. "Нафтогаз" проинформировал представителей банка относительно текущей ситуации", – сообщили в "Нафтогазе".

Согласно сообщению, ранее банк был готов рассмотреть данный проект при условии его согласования привлеченными министерствами. В июне 2017 года проект получил положительное экспертное заключение по оценке экономической эффективности от Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Нафтогаз" планировал использовать кредитные средства для закупки 15 буровых установок и оборудования для них, а также 5 установок для капитального ремонта скважин. Согласно экспертным расчетам, в случае реализации проекта дополнительная добыча украинского газа достигнет 45,9 млрд кубометров в течение 15 лет.

Также сообщается, что "Нафтогаз" и "Укргазвыдобування" рассматривают возможность проведения переговоров по привлечению финансирования для этого проекта непосредственно с китайскими государственными банками и производителями оборудования без использования государственных гарантий. Компании рассматривают и другие источники финансирования.

Напомним, в декабре 2012 года НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с ГБР КНР на сумму 3,65 млрд долларов под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем.

Срок действия кредитной линии - 19 лет, включая пятилетний льготный период по выплате тела кредита. Кредитные средства в рамках этой линии еще не выбирались, поскольку реализация первоначально согласованных с китайской стороной проектов стала невозможна из-за войны на востоке страны.

В связи с этим украинская сторона предложила банку изменить первоначальный перечень проектов и получила на это от китайской стороны принципиальное согласие.

В частности, "Нафтогаз Украины" в апреле 2016 года сообщил, что предлагает за счет кредитной линии профинансировать модернизацию систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей на 1,7 млрд долларов, строительство ТЭС в Киеве и Львовской области для сокращения импорта газа на 1,3 млрд долларов и закупку оборудования для увеличения добычи газа ПАО "Укргазвыдобування" на 0,4 млрд долларов.

Согласно первоначальным условиям кредитного соглашения, срок подачи заявок "Нафтогазом" в китайский банк заканчивался 24 июня 2016 года, однако китайская сторона согласилась сдвинуть эти сроки.

Экономическая правда