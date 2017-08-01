Межбанк: евро продолжает расти
Вторник, 1 августа 2017, 17:30
1 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,85-25,87 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,85-25,87 гривни;
Евро - 30,57-30,59 гривни;
Российский рубль - 0,4303-0,4309 гривни.
Напомним, 1 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,80-25,83 гривни за доллар, а к 11:00 "подросли" до 25,84-25,86.
Экономическая правда
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