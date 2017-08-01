91% українських інтернет-користувачів відвідує Google
Вторник, 1 августа 2017, 15:37
Большая часть украинской аудитории в июне посещала Google, Youtube и Facebook.
Про це йдеться у дослідженні української інтернет-аудиторії компанії Gemius.
За даньим дослідженне, у червні інтернета користувийся 22 мільйона українц. З них більшість - за допомогу комп'ютера.
Переважна більшість користувачів (51%) - жінки.
В інтернеті переважає молод аудиторий - люди віком від 14 до 34 лет становлять 51% загальної кількості користувач.
В топ-3 сайти за відвідуваністю увішли Google, Youtube та Facebook.
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