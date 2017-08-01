"Укрнафта" подала в суд на Кабинет министров

ПАО "Укрнафта" подала иск в Окружной административный суд Киева против Кабинета Министров с требованием отменить постановление, которым правительство внесло изменения в порядок выдачи и продления специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом сообщает портал OilNews.

Как сообщается, кроме иска компания также подала ходатайство об обеспечении своего иска путем остановки действия оспариваемого постановления.

Правительственное постановление разрешает Госгеологии продлевать лицензии нефтегазовым компаниям с налоговым долгом исключительно на те месторождения, от добычи на которых зависит газоснабжение прилегающих населенных пунктов.

Этот документ был принят специально для возобновления газоснабжения ряда сел Сумской области, которые остались без газа после остановки "Укрнафтой" добычи на 2 месторождениях в этом регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрнафта" пересматривает планы по бурению из-за непродления спецразрешений.

Ранее компания остановила добычу на 4 месторождениях в Сумской области.

Тем не менее лицензии на эти месторождения так и не были продлены, а само постановление не устроило "Укрнафту", поскольку вернуло Госгеонедрам право не продлевать лицензии компаниям, которые не в полном объеме платят налоги.

Напомним, что норма, согласно которой компаниям с долгом перед налоговой должно быть отказано в продлении лицензий на добычу полезных ископаемых, появилась 6 апреля 2016 г. (постановление №277). Это постановление и стало причиной, по которой Госгеонедра отказывала "Укрнафте" в продлении лицензий из-за ее налогового долга в 12 млрд грн.

В начале 2017 года "Укрнафта" через суд добилась отмены этой нормы, но ее лицензии по-прежнему не были продлены. 21 июня этого года Кабмин выполнил решение суда и изъял из перечня оснований для отказа в продлении норму о налоговом долге, но 4 июля принял еще одно постановление №519, которым фактически опять вернул это условие.

Как сообщалось, долг "Укрнафты" по уплате налогов перед государственным бюджетом увеличивается 3-й месяц подряд и на 1 июля составил 13,088 млрд грн. На 1 июля компания остается крупнейшим должником по уплате налогов в стране. На нее приходится 20% всего долга перед налоговой службой.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.