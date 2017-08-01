Украинцы стали покупать больше новых авто - Укравтопром

Июльский рынок новых легковых автомобилей вырос по сравнению с прошлым годом на 16%.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Как отмечается, за месяц украинцы приобрели 6425 машин.

Наибольшее количество регистрационных номеров в июле было выдано автомобилям марки Toyota - 723 шт.

Второй результат у Renault - 646 новых авто, что на 54% больше, чем в 2016.

На третьем месте Skoda - 500 авто, таким образом, июльский спрос на Skoda вырос на 37 процентов.

Следующая позиция в KIA, автомобили этой марки выбрали 489 автомобилистов или на 51% больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку лидеров c 40-процентным падением Volkswagen - 478 авто.