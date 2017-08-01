Facebook отключил систему искусственного интеллекта, потому что она придумала собственный язык

Руководство соцсети Facebook вынуждено было отключить систему искусственного интеллекта после того как машины начали общаться на собственном, несуществующем языке, которого люди не понимали.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, система использует чат-боты, которые изначально создавались для общения с живыми людьми, но постепенно начали общаться между собой.

Сначала они общались на английском языке, но в какой-то момент начали переписываться на языке, который они сами создали в процессе развития программы.

Американские СМИ приводят примеры их диалогов:

Это может показаться ерундой, но, по словам Facebook, этот разговор стал еще одним примером, что ИИ динамически генерирует свой собственный контекстный язык и способен понимать разговоры.

Эксперты опасаются, что если боты начнут активно общаться на своем собственном языке, то постепенно станут более самостоятельными и смогут функционировать вне контроля IT-специалистов.

Напомним, ранее основатель SpaceX и Tesla Маск заявлял, что "искусственный интеллект - серьезная угроза для существования цивилизации". Цукерберг назвал эти заявления "довольно безответственными".