Разработчик ПО "M.E.Doc" создал безопасное обновление

Разработчик программного обеспечения налоговой отчетности "M.E.Doc" "IT-эксперт" создал обновление и обеспечит безопасную работу в программе.

Об этом сообщается на официальной странице разработчика в Facebook.

"Сегодня мы официально передали киберполиции обновление 190, которое убирает вредоносный код (backdoor) с нашего продукта. После его проверки Департамент киберполиции предоставит свои выводы, и я надеюсь, уже завтра мы сможем его запустить", - отметила представитель компании.

"Упомянутое обновление содержит повышенную защиту от вируса-шифровальщика", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на веб-сайте "M.E.Doc" размещено объявление для пользователей Аккредитованного центра сертификации ключей (АЦСК) "Украина".

"Если вы пострадали от атаки и потеряли ключи, мы предлагаем переиздать их бесплатно в любом региональном представительстве АЦСК "Украина". Для обеспечения безопасного получения и дальнейшего использования электронной цифровой подписи рекомендуем обращаться лично к директору предприятия", - говорится в нем.

При обращении в представительство необходимо предоставить новые заявки в электронном виде (формат .pck) и в бумажном виде, подписанные каждым из подписчиков.

Ранее сообщалось, что вирус "Петя" запускается через фишинговые сообщения (файл Петя.apx) или обновления программы M.E.doc. Киберполиция заявила, что 27 июня в 10:30 эта программа обновилась – и дальше вредоносное программное обеспечение распространялось с помощью уязвимости в протоколе Samba.

В Microsoft подтвердили, что вирус Petya.A начал распространяться через бухгалтерский софт M.E.Doc, созданный в Украине. Хотя эксперты заявляли о безопасности M.E.Doc.

В ответ Microsoft'у украинская компания заявила, что исходный код программы "M.E.Doc" не содержит команды запуска приложения Windows rundll32.exe, а данные Microsoft TechNet свидетельствуют лишь о том, что программа, запущенная на зараженном компьютере, сама подверглась заражению.

Экономическая правда