Нацбанк укрепил официальный курс гривни на понедельник
Воскресенье, 9 июля 2017, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на понедельник, 10 июля, на 4 копейки и установил его на уровне 26,02 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,69 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3099 гривни.
Напомним, 7 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,03-26,05 гривни за доллар.
Экономическая правда
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