Нацбанк укрепил официальный курс гривни на понедельник

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на понедельник, 10 июля, на 4 копейки и установил его на уровне 26,02 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,69 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3099 гривни.

Напомним, 7 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,03-26,05 гривни за доллар.

Экономическая правда