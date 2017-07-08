В Украине через лизинг осуществляется лишь 4% инвестиций – СМИ

В развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, в то время как в Украине этот показатель в последние годы не превышает 4%.

Об этом говорится в статье на "Зеркале Недели".

Автор отмечает, что в кризисном 2015 году доля инвестиций, осуществленных через лизинг, по оценкам экспертов, упала ниже 3%.

"По данным исследования USAID "Лидерство в экономическом управлении", в странах ЕС-28 для представителей малого и среднего бизнеса лизинг — второй по распространенности источник финансирования после кредитных линий", - говорится в статье.

Автор указывает, что в Европе 24% лизингополучателей являются ФЛП, либо предпринимателями, начинающими собственный микробизнес.

Лизинг - это предпринимательская деятельность, направленная на инвестирование собственных или привлеченных финансовых средств, которая заключается в предоставлении лизингодателем в исключительное пользование на определенный срок лизингополучателю имущества.

Такое имущество является собственностью лизингодателя или приобретается им в собственность по поручению и согласованию с лизингополучателем у соответствующего продавца имущества, при условии уплаты лизингополучателем периодических лизинговых платежей.