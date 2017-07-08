В Германии из-за вируса Petya не работают некоторые компании

В Федеративной республике Германия более недели не работают некоторые компании из-за вируса Petya.

Об этом сообщает DW.

"На некоторых предприятиях Германии уже более недели остановлено производство или другая коммерческая деятельность", - заявил глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шенбом.

По его словам, для немецких компаний компьютерный вирус Petya куда более опасен, чем полагали до сих пор. Он добавил, что ущерб от этой вредоносной программы исчисляется миллионами евро.

Отмечается, что среди немецких компаний, пострадавших от вируса, оказался один из лидеров своей отрасли - гамбургский концерн Beiersdorf.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус шифровал файлы на зараженном компьютере и выводил на экране сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Напомним, более 40 компаний заплатили вирусу, но так и не получили ключ для дешифровки файлов.

Читайте также: Это война: Украину сотрясла крупнейшая в истории кибератака