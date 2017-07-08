Экс-топ-менеджеры "Приватбанка" покинули Украину - СМИ

Бывшие топ-менеджеры "Приватбанка" и члены его кредитного комитета давно покинули Украину, а 11 фигурантов "приватовского" дела объявлены в международный розыск.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

Автор допускает, что дело о доведении "Приватбанка" до неплатежеспособности может зайти в тупик.

"Давно ли топ-менеджмент банка, как и члены кредитного комитета, появлялись на публике, и когда их в последний раз видели в Украине? По информации zn.ua, их в Украине давно нет, и появляться тут они не планируют", - говорится в статье.

"И что за члены кредитного комитета ходят на допросы в ГПУ, кстати, тоже неясно, если всех шестерых, по данным издания, экс-собственник Приватбанка увез от украинских колоний, в колонии Британские. Кто же понесет реальную ответственность за случившееся?", - пишет автор.

Ранее глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генпрокуратура открыла уголовные дела по ст. 218 и 220, в связи с доведеним банка до неплатежеспособности.

Шлапак уточнил, что речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Глава правления добавил, что ставка по новым кредитам составила 10,5% годовых, тогда как кредитный комитет банка утвердил ставку 34% годовых, а банк привлекал средства Нацбанка под 22%, у физлиц – под 19%, у юрлиц – под 14,2%.

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