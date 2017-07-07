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НБУ перечислил в бюджет еще 5 миллиардов гривен прибыли

Пятница, 7 июля 2017, 14:52

В пятницу Национальный банк перечислил четвертый транш прибыли в государственный бюджет Украины объемом 5 млрд гривен.

Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

Как отмечается, с начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ на общую сумму 20 млрд гривен.

"Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд гривен, которая должна быть перечислена в бюджет в течение этого года, осталось перечислить еще 19,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что график перечисления прибыли в бюджет, согласованный с Министерством финансов, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года.

"Подобные транши призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ", - сообщает пресс-служба.

Экономическая правда

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НБУ бюджет
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