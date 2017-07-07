Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 июля на 5 копеек и установил его на уровне 26,06 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,66 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3259 гривни.

Напомним, 6 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,05-26,07 гривни за доллар.

Экономическая правда