Нацбанк укрепил официальный курс гривни
Пятница, 7 июля 2017, 09:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 июля на 5 копеек и установил его на уровне 26,06 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,66 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3259 гривни.
Напомним, 6 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,05-26,07 гривни за доллар.
Экономическая правда
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