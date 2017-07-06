НБУ презентует законопроект о валюте до конца июля - Чурий

В Национальном банке завершается разработка законопроекта о валюте.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

"Мы заканчиваем разработку закона о валюте. Этот закон придет на смену тому законодательству, которое есть сегодня, в первую очередь, речь идет о декрете о валютном регулировании и контроле", - заявил Чурий.

По его словам, в документе речь пойдет о свободном движении капитала. НБУ может представить публично проект закона до конца текущего месяца.

Напомним, в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и реализации Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года Национальный банк Украины продолжает имплементировать нормы директив ЕС.

Как сообщалось, до 2019 года в Украине должна произойти полная валютная либерализация.

Экономическая правда