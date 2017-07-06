НБУ спрогнозировал показатели ВВП, инфляции и платежного баланса

Нацбанк ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, сохранив прогноз инфляции на уровне 9,1%.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Пересмотр прогноза произошел из-за худших результатов экономической активности в первой половине года, в частности, в сфере услуг, и из-за пересмотр оценок урожая зерновых.

Сохранятся низкие показатели деятельности отраслей, наиболее уязвимых к разрыву производственных связей с неконтролируемыми территориями - горно-металлургический комплекс, энергетика, транспорт.

Рост реального ВВП в 2018 году ускорится до 3,2%. Прежде всего этому будут способствовать постепенное смягчение фискальной и монетарной политики, которые будут стимулировать потребительский спрос.

Также экономический рост будут поддерживать улучшение инвестиционной привлекательности экономики и рост экспорта на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая.

Дефицит текущего счета сохранится на уровне около 4% ВВП в 2017-2018 годах. Он будет полностью покрываться поступлениями по финансовому счету, что обеспечит дальнейшее наращивание международных резервов.

НБУ также незначительно пересмотрел оценки основных показателей платежного баланса: на текущий год он понизил прогноз дефицита текущего счета до 4,1 млрд долларов с 4,3 млрд долларов, тогда как на 2018 год он был ухудшен с 4,3 млрд долларов до 4,6 млрд долларов.

В 2019 году НБУ ожидает дефицита текущего счета в 3,9 млрд долларов вместо своей прежней оценки в 4,3 млрд долларов.

Что касается сводного платежного баланса, то на текущий год оценка его профицита улучшена до 1,8 млрд долларов с 0,7 млрд долларов, тогда как на 2018 и 2019 годы она ухудшена: соответственно до 2,5 млрд долларов с 3,2 млрд долларво и до 0,1 млрд долларов с 0,5 млрд долларов.

Нацбанк оставил неизменной учетную ставку и установил ее на уровне 12,5%.

Экономическая правда