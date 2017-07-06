Приватбанк подтвердил наивысший кредитный рейтинг uaАA

ПАО КБ "Приватбанк" подтвердил наивысший кредитный национальный рейтинг uaАA.

По данным рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг", Приватбанк характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками, сообщается на официальном сайте банка.

Рейтинговый комитет РА "Стандарт-Рейтинг" сообщил об обновлении ПАО КБ "Приватбанк" долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaАА. Банки рейтинга uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками.

Краткосрочный кредитный рейтинг ПАО КБ "Приватбанк" по национальной шкале агентства подтвержден на уровне uaK1. Рейтинг депозитов Приватбанка подтверждено на высшем уровне - ua.1.

Как отмечается в сообщении "Стандарт-Рейтинг", решение об обновлении рейтингов Приватбанк принято в соответствии с результатами анализа итогов работы банка за 2016, которые подтверждены независимым аудитором банка, и предварительных результатов работы банка за первый квартал 2017 года, опубликованных НБУ, а также данных статистической отчетности за январь - апрель 2017 года.

По мнению "Стандарт-Рейтинг", ОАО КБ "Приватбанк" хорошо обеспечен ликвидностью, имеет высокий уровень внешней поддержки от акционера в лице государства, его деятельность в первом квартале 2017 была, по предварительным данным, прибыльной, менеджмент банка достиг значительного снижения процентных расходов и превышение процентных доходов над расходами.

Напомним, ранее S&P понизило рейтинг Приватбанка до уровня "SD" (выборочный дефолт) с "R" (под наблюдением регулирующего органа).

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Приватбанка с "ССС" до "RD" (ограниченный дефолт).