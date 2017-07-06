Внешний долг Украины - 80% ВВП - Гройсман
Четверг, 6 июля 2017, 13:34
Размер внешнего государственного долга Украины составляет 80% ВВП страны.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, который проходит в Лондоне, передает Укрінформ.
"80% внутреннего валового продукта равен внешний государственный долг. Это огромная нагрузка на нашу страну. Дефицита бюджета Пенсионного фонда - 5% ВВП", - сказал Гройсман.
По его словам, Украине приходится тратить много средств на безопасность и оборону через агрессию со стороны России. Есть и другие вызовы, которые приходится преодолевать, добавил Гройсман.
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