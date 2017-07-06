Внешний долг Украины - 80% ВВП - Гройсман

Размер внешнего государственного долга Украины составляет 80% ВВП страны.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, который проходит в Лондоне, передает Укрінформ.

"80% внутреннего валового продукта равен внешний государственный долг. Это огромная нагрузка на нашу страну. Дефицита бюджета Пенсионного фонда - 5% ВВП", - сказал Гройсман.

По его словам, Украине приходится тратить много средств на безопасность и оборону через агрессию со стороны России. Есть и другие вызовы, которые приходится преодолевать, добавил Гройсман.