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Внешний долг Украины - 80% ВВП - Гройсман

Четверг, 6 июля 2017, 13:34

Размер внешнего государственного долга Украины составляет 80% ВВП страны.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, который проходит в Лондоне, передает Укрінформ.

"80% внутреннего валового продукта равен внешний государственный долг. Это огромная нагрузка на нашу страну. Дефицита бюджета Пенсионного фонда - 5% ВВП", - сказал Гройсман.

По его словам, Украине приходится тратить много средств на безопасность и оборону через агрессию со стороны России. Есть и другие вызовы, которые приходится преодолевать, добавил Гройсман.

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Гройсман
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