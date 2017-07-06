Французская Peugeot поглотит немецкого автопроизводителя Opel

Европейская комиссия одобрила поглощение немецкого автопроизводителя Opel французским автомобилестроительным концерном Peugeot Citroen.

Каких-либо дополнительных условий по сделке антимонопольные регуляторы ЕС не выдвинули, пишет DW.

В результате сделки Peugeot Citroen как автопроизводитель выйдет на второе место в Европе, уступив лишь немецкой компании Volkswagen. До сделки, которую стороны могут завершить уже в этом месяце, Opel 88 лет находился в собственности у американской корпорации General Motors.

О планах Peugeot Citroen приобрести за 1,3 млрд евро у GM ее дочерние фирмы - немецкую Opel и британскую Vauxhall стало известно еще в начале марта.

Peugeot Citroen, 14% акций которой владеет правительство Франции, уже имела несколько совместных проектов с General Motors на европейском рынке.

Американский автогигант в последние годы страдает от убытков на европейском рынке. После банкротства в 2009 году, General Motors хотел продать Opel, однако оставил его, чтобы сохранить свое присутствие в Европе.

В декабре 2013 года американская компания продала свои 7% акций в Peugeot Citroen после того, как некоторые совместные проекты двух компаний оказались неудачными. Из-за этого Peugeot Citroen пришлось взять кредит у французского правительства.