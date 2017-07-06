В сводный бюджет поступило 394 миллиарда гривен - ГФС

В январе-июне 2017 года в сводный бюджет поступило 393,6 млрд гривен, что на 86,5 млрд гривен, или на 28,2% больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Как отмечается, с начала года в государственный бюджет обеспечено 307,1 млрд гривен, в местные бюджеты – 86,5 млрд гривен.

"Сбор средств в сводный бюджет в январе-июне 2017 года составил 450,6 млрд гривен, что на 107,4 млрд гривен, или на 31,3% больше аналогичного периода прошлого года, в т. ч. в государственный бюджет - 364,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

"Поступления в общий фонд госбюджета в январе-июне 2017 года составляли 300,4 млрд гривен. Индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 107,6%, дополнительно обеспечено 21,1 млрд гривен", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 84,3 млрд гривен, что на 22 млрд гривен больше января-июня 2016 года.

Экономическая правда