НБУ существенно снизил официальный курс гривни

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 июля на 10 копеек и установил его на уровне 26,11 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,59 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3840 гривни.

Напомним, 5 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,1-26,12 гривни за доллар.

Экономическая правда