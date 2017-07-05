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НБУ существенно снизил официальный курс гривни

Среда, 5 июля 2017, 20:47

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 июля на 10 копеек и установил его на уровне 26,11 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,59 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3840 гривни.

Напомним, 5 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,1-26,12 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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