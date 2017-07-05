Ложкин и Пивоварский основали инвестиционную компанию

Секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин и бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский создали инвестиционную компанию.

Об этом ЭП сообщил собеседник из окружения бизнесменов.



По его словам, около трех месяцев назад Ложкин и Пивоварский начали работать над совместным проектом — инвестиционной компанией.



"Три месяца они уже работают. Есть созданное юридическое лицо, но название пока рабочее. Инвестиционная деятельность, по их замыслу, в перспективе должна привести к созданию инвестиционного фонда где-то примерно в 2019 году. Они об этом скоро сами объявят", — пояснил собеседник .



Он также добавил, что планы у команды амбициозные. "Компания будет инвестировать не только в украинские проекты. География его интересов - это в том числе Восточная и Западная Европа. Скорее всего в Европу они будут выходить с партнерами", — отметил источник.



Говоря о масштабах компании, собеседник также подчеркнул, что основатели планируют создать фонд, который по размерам, например, будет в 10 раз больше фонды такой компании как Horizon Capital. Он добавил, что фонд будет оперировать не только средствами учредителей, а и иностранных инвесторов.

Борис Ложкин - экс-глава Администрации президента, секретарь Национального инвестиционного совета, заместитель председателя Национального совета реформ Украины, основатель UMH group.

Андрей Пивоварский - бывший министр инфраструктуры Украиниы, финансист, менеджер, генеральный директор группы компаний "Континиум".

Экономическая правда