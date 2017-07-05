Золотовалютные резервы Нацбанка достигли 18 миллиардов долларов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля выросли до 17,97 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Таким образом, за первое полугодие 2017 года они выросли на 16%. В частности, по итогам июня рост составил 2%", – сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что благоприятная ситуация на внешних рынках позволила продолжить покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривни.

Так, в ходе интервенций в прошлом месяце Национальный банк купил 301,6 млн долларов (из них 101 млн долларов – в ходе интервенций в форме запроса лучшего курса).

В то же время, объем проданной по интервенциям валюты составил 1,4 млн долларов.

"Ни одного аукциона по продаже валюты в июне не проводилось, продажа валюты осуществлялась путем интервенций по единому курсу для поддержки функционирования межбанковского валютного рынка, временно дезорганизованного из-за недавних кибератак", – отмечают в Нацбанке.

Таким образом, объем чистой покупки валюты Национальным банком в прошлом месяце составил 300,2 млн долларов.

В то же время, средства из резервов использовались для осуществления платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в сумме 5,8 млн долларов.

"По состоянию на 1 июля объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 июня по предварительным данным составили 17,62 млрд долларов, увеличившись с начала года на 14%, в том числе за май – на 3%.

Экономическая правда